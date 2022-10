„Komische Situation“ vor Wiederholungsspiel

Alstätte

Gerade mal zehn Tage ist es her, da wurde die Bezirksliga-Partie zwischen VfB Alstätte und Vorwärts Epe abgebrochen. Gäste-Keeper Dante Warner hatte sich schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr wird das Spiel am Alstätter Bahnhof wiederholt.

-sak-