Kottig-Elf startet mit einem 3:1 in Alstätte

Eigentlich wollte der FC Epe 2 ja am Wochenende seine ersten beiden Testspiele bestreiten. Doch dazu kam es nicht. Während RW Nienborg seine Siegesserie in der Vorbereitung fortsetzte, kassierte Vorwärts Epe 2 diesmal eine Niederlage.

Dominik Buß musste am Samstag mit Vorwärts Epe 2 in Nordwalde in eine 1:2-Niederlage einwilligen.

. Ärgerlich für FC Epe 2: Die für Sonntagvormittag vorgesehene Partie gegen FC Turo d´Izlo Gronau wurde vom Gegner kurzfristig abgesagt. so blieb Trainer Thomas Kottig nur der Eindruck aus dem allerersten Match der Vorbereitung am Freitagabend beim VfB Alstätte 2.

„Für die erste Partie nach neun Monaten war das schon sehr ordentlich“, war Kottig vor allem mit dem ersten Durchgang beim 3:1 (2:0) zufrieden. „Da haben wir mehr aus unserer Überlegenheit gemacht“, so der Coach. Mit einem tollen Distanzschuss eröffnete Robert Hinkelmann den Torreigen nach 35 Minuten. Kurz darauf trat er dann als Vorlagengeber für Noah Eglins in Erscheinung (47.). Der VfB verkürzte zwar im zweiten Abschnitt durch Michael Gesenhues (63.). Doch nach einem Eckball auf den zweiten Pfosten stand Florian Holtkamp goldrichtig und markierte die 3:1-Entscheidung (88.).

Ihre erste Niederlage in der Vorbereitung musste unterdessen die Reserve des Ortsrivalen hinnehmen. Vorwärts Epe 2 unterlag am Samstagnachmittag nämlich beim 1. FC Nordwalde mit 1:2 (0:1). Aber so wirklich unglücklich darüber war Spielertrainer Dominik Buß nicht wirklich. „So wissen alle, dass auf uns noch viel Arbeit wartet“, sprach Buß hinterher von einem „guten Test mit einem Gegner auf Augenhöhe“. Der Spielertrainer selbst war es, dem ein dicker Bock im Spielaufbau unterlief. So gerieten die Grünen dann in Rückstand (24.). Nach der Pause erhöhte Nordwalde auf 2:0 (60.), ehe Luca Laufer eine Viertelstunde vor dem Abpfiff der Ehrentreffer glückte (73.).

Den vierten Sieg in Serie in der Vorbereitung fuhr am Samstag zudem Rot-Weiß Nienborg ein. Allerdings wusste Spielertrainer Rick Reekers das 3:1 (1:1) gegen KVV Losser mit dem ehemaligen RWN-Akteur Leon Reekers gut einzuschätzen. „Bei Losser startete die Saison noch später. KVV befindet sich erst seit einer Woche im Training. Das hat man heute auch gesehen“, meinte Nienborgs Übungsleiter. „Wir standen mehr im Saft.“

Ole Pieper hatte das 1:0 besorgt (25.), das die Gäste zunächst mit dem Ausgleich beantworteten. Aber nach der Pause erzielten noch Leon Wenke und Lukas Lütke-Wissing die Treffer zum Nienborger Sieg (55./85.).