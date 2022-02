Mit Shaqiri an einem Tisch

Fußball: Start in der Major League Soccer am Wochenende

Ahaus

Nach fast viermonatiger Pause geht es am letzten Februar-Wochenende wieder los. Mit Chicago Fire will der Ottensteiner Profi Fabian Herbers in diesem Jahr endlich wieder die Play Offs erreichen. An seiner Seite steht künftig unter anderem der frühere Bayern-Star Xherdan Shaqiri.

Von Sascha Keirat