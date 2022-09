Nach schwerer Verletzung: Eper Torwart „stabil und ansprechbar“

Der Fußballer, der am Sonntag per Hubschrauber vom Platz in Alstätte ins Krankenhaus gebracht worden ist, hat eine erste Diagnose erhalten. Er bleibt aber weiterhin unter Beobachtung.

Diese Nachricht hat viele Fußballer am Sonntag bewegt. Dante Warner, Torwart von Vorwärts Epe, zog sich beim Spiel in Alstätte bei einem Zusammenprall eine schwere Verletzung zu und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er sei „stabil und ansprechbar“, teilte Vorwärts-Sportleiter Dirk Werenbeck am Montag mit.