Nicht alle erreichen magische Marke

Keine Nachholspiele gibt es in den Fußball-Kreisligen A2 (mit dem SuS Legden) und B2. Die Hinrunde wurde vor Weihnachten planmäßig abgeschlossen. Auch in der Frauenfußball-Landesliga 3 (mit Union Wessum, FC Oeding, SpVgg Vreden) sowie in der Frauenfußball-Bezirksliga 6 (mit Fortuna Gronau, Union Wessum II, SG Holtwick/Legden) wurde die erste Saisonhälfte komplett beendet. Das bedeutet: In diesen Ligen sind exakt 50 Prozent der Spiele der Saison 21/22 über den Platz gegangen. 50 Prozent, das ist der magische Schwellenwert, den die Fußballer unbedingt erreichen wollen, damit es nicht erneut eine Saison ohne Wertung geben muss.