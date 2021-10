Niklas Baumann pariert zwei Elfer

Der FC Epe steht im Viertelfinale des Kreispokals. Aber das war ein hartes Stück Arbeit. Gegen den Ligakonkurrenten SV Gescher nutzten die Blau-Weißen ihren Heimvorteil und bewiesen in den Bülten die besseren Nerven. Und auch A-Ligist Fortuna Gronau hat die Runde der letzten acht Teams in Rödder durch ein klares 4:1 erreicht.

Eine packende Pokal-Partie erlebten die Fans in den Bülten. Dort bewies der FC Epe den längeren Atem und die besseren Nerven.

In den Bülten allerdings fiel eine Entscheidung im Duell der beiden Bezirksligisten erst im Elfmeterschießen. Da zeigte das Team von Spielertrainer Andre Hippers mit 4:3 die besseren Nerven. Nach regulären 90 Minuten hatte es noch 2:2 (0:0) gestanden. Gegner im Viertelfinale ist übrigens einen Tag vor Totensonntag am 10. November Brukteria Rorup. Der A-Ligist hatte sich schon im September mit 2:1 gegen den FC Oeding durchgesetzt. Fortuna spielt bei SuS Legden (2:1 in Darup). Angesetzt sind beide Partien um 14 Uhr.