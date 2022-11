Nullnummer gegen den Ex

Ganz so viele Punkte hat der Spitzenreiter der Bezirksliga 11 noch nicht hergeschenkt. Deren vier, nämlich beim 1:1 gegen den VfL Ramsdorf und beim 0:0 bei RSV Borken, um es ganz genau zu nehmen. Am Sonntag gesellte sich das dritte Unentschieden der laufenden Saison 2022/23 dazu.

Zwar bleibt die Defensive des SuS Stadtlohn weiterhin das Prunkstück dieser Spielklasse. Doch beim 0:0 gegen den FSV Gescher fiel eben in vorderster Front auch kein Treffer. Also verließen die Fans das Losberg-Stadion nach 90 Minuten, ohne ein Tor bejubeln zu dürfen. Immerhin bleiben die Berkelstädter natürlich Tabellenführer, wenngleich SC Reken durch ein 6:1 in Haltern den Rückstand bis auf drei Zähler verkürzte.