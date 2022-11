Perfekte Ausbeute für ASC und Epe

Vorwärts Epe hat durch das 6:0 beim FSV Gescher nicht nur wieder Platz drei erobert. Die Grün-Weißen schossen sich auch schon einmal warm fürs Spitzenspiel. Am nächsten Wochenende ist der Zweite SC Reken zu Gast am Wolbertshof. Mit einem Dreier könnten die Eperaner dann bis auf einen Punkt an den Sportclub heranrücken.

Neun Tore, sechs Punkte und kein einziger Gegentreffer am ersten Advent: Die Ausbeute der beiden Bezirksligisten aus Epe und Schöppingen konnte sich in deren Gastspielen sehen lassen. Nur brüderlich geteilt haben sie sich die Treffer nicht. Der ASC traf in Flaesheim immerhin drei Mal, die Vorwärtsler in Gescher gleich doppelt so oft.