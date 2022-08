Plötzlich Oberliga-Spieler

Noch vor etwas mehr als einem Jahr stand Michael Wißing in der Kreisliga auf dem Platz. Am Sonntag gab der Vredener nun sein Debüt vier Spielklassen höher, in der Oberliga. Und das mit 28 Jahren.

Dieser Weg ist sicher kein gewöhnlicher. Denn oft spielen talentierte Kicker in jungen Jahren auf hohem Niveau, investieren dann etwas weniger in den Fußball und spielen noch just for fun zum Beispiel in der Kreisliga. Bei Michael Wißing ging es genau umgekehrt.