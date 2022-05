Premiere mit Riesen-Überraschung

Reitsport: Anna-Lena Niehues ist Deutsche Meisterin in der Para-Dressur

Gronau

Für eine ganz große Überraschung hat die 37-jährige Gronauer Dressurreiterin Anna-Lena Niehues am Wochenende gesorgt. Sie hat sich bei der Deutschen Meisterschaft der Para-Dressurreiter in München den Titel in der Dressur Grade IV gesichert.

Von Johannes Kratz