Regen bremst Fußballer aus

Mehrere Nachholspiele waren für den heutigen Donnerstag angesetzt. Der Regen der vergangenen Tage hat nun aber für Platzsperren gesorgt. So müssen viele Partien in Ahaus und Umgebung erneut verlegt werden.

Die Sportplatzampel der Stadt Ahaus steht seit Donnerstagmorgen für sämtliche Rasenplätze in Ahaus, Wessum, Wüllen, Ottenstein, Alstätte und Graes auf „Rot“, sie dürfen also weder für den Trainings- noch für den Spielbetrieb genutzt werden.

Damit fallen unter anderem die für den Abend geplanten Partien des TuS Wüllen gegen die SG Coesfeld in der Bezirksliga sowie das Spiel Union Wessum gegen GW Lünten in der Kreisliga A aus. In der Kreisliga B ist das Match der Sportfreunde Graes gegen den ASV Ellewick II betroffen. Die Erstvertretung der Ellewicker hatte ihr Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Heek bereits am Mittwoch wegen unbespielbarer Plätze im Waldstadion abgesagt. Die Sportplatzampel der Stadt Vreden steht allerdings – Stand Donnerstag – auf „Orange“, sodass die Vereine selbst über die Bespielbarkeit ihrer Plätze entscheiden dürfen.

Längerfristig, nämlich bis einschließlich Sonntag (10. April), dürfen die Plätze im Nienborger Eichenstadion nicht genutzt werden, wie der Vereinsvorsitzende Martin Mensing mitteilt.