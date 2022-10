Scherping ebnet Vorwärts den Weg zum siebten Sieg

Beim 3:1-Erfolg vor rund 100 Zuschauern am Wolbertshof war es Spielertrainer Timo Scherping, der seine Mannschaft mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße brachte. In der 58. Minute war er nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Felix Fuchs zur Stelle, sieben Minuten später ließ er nach Freistoß von Mario Carneiro per Kopf das 2:0 folgen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet