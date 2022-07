Schnell(er) zum Klassenerhalt

Ein Wunsch der beiden Trainer des VfB Alstätte hat sich nicht erfüllt. Auch in diesem Spieljahr warten 34 Spieltage auf die Rot-Weißen. Dafür erfüllte sich ein Wunsch, der fast schon keiner mehr war.

Erneut zählen 18 Mannschaften zur Bezirksliga Staffel 11. „Vier Spiele, sprich zwei Mannschaften weniger hätten es auch getan“, meinen die Übungsleiter. Denn wer weiß, was angesichts der nicht beendeten Pandemie noch auf die Mannschaften zukommt. Sei es drum: Der VfB wird sich dieser Mammutaufgabe wiederum stellen. Möglichst so erfolgreich wie in der Saison 21/22.