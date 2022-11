Schock aus Gedächtnis gelöscht - Danté Warner zurück im Training 

Danté Warner, hier beim Spiel in Stadtlohn eine Woche vor seiner schweren Verletzung, hat Anfang November wieder mit leichtem Training angefangen. Er will aber kein Risiko eingehen.

Der 25. September ist vielen Bezirksliga-Fußballern noch in lebhafter Erinnerung. Die Partie VfB Alstätte gegen Vorwärts Epe wurde nach der schweren Kopfverletzung von Danté Warner abgebrochen. Zu tief saß der Schock bei allen Beteiligten, nachdem der Vorwärts-Keeper mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden war. Diese Erinnerung kann Danté Warner selbst allerdings nicht teilen. „Ich kann mich an nichts erinnern und habe auch keine Ahnung, was ich am Tag davor gemacht habe. Das ganze Wochenende ist weg“, erklärt der 24-Jährige.