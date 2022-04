Schon wieder der Last-Second-SuS

Stadtlohn

Für den FC Epe gab es am Donnerstagabend in der Bezirksliga 11 eine gute und eine schlechte Nachricht. Letztere zuerst: SuS Stadtlohn hat mit einem Dreier im Nachholspiel gegen den VfL Ramsdorf nach Punkten ausgeglichen. Wenn auch erst in der Nachspielzeit. Beide Teams kommen im Meisterschaftsrennen jetzt also auf 49 Zähler.

Von Nils Reschke