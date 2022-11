Schöppinger Schnellkorrektur: 3:0-Erfolg gegen Gahlen

Der ASC Schöppingen hat die 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Westfalia Osterwick schnell korrigieren können. Denn am 14. Spieltag feierten die Mannen um Spielertrainer Rafael Figueiredo im Vechtestadion ein klares 3:0 (1:0) gegen den TuS Gahlen – und damit schon den achten Dreier in der laufenden Saison 22/23. Eine der besten Heim-Offensiven hat also wieder einmal zugeschlagen.

