Sehenswerte Nullnummer

Epe/Stadtlohn

An der Anzahl der Treffer lässt sich die Qualität eines Fußballspiels nicht immer ablesen. Den Beweis dafür lieferten der FC Epe und SuS Stadtlohn. Torlos trennten sich die beiden Mannschaften, die in der Bezirksliga in dieser Saison beide weit oben erwartet werden.

Von Stefan Hoof