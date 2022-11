Spieler der Woche gesucht

Der 15. Spieltag hat einige interessante Ergebnisse mit sich gebracht. Kandidaten für das Team des Tages von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten boten sich in vielen Mannschaften an. Elf Kicker haben es letztlich in die Auswahl geschafft.Ab sofort können Sie Ihren Favoriten und damit den Nachfolger von Niclas Teuber (ASC Schöppingen) wählen, der sich am 14. Spieltag durchgesetzt hat. Die Abstimmung läuft noch bis Mittwoch (30. November) um kurz vor Mitternacht über diesen Link: https://www.muensterlandzeitung.de/sport-ahaus/wahl-ab-sofort-eroeffnet-wer-ist-der-amateurfussballer-des-15-spieltags-w668042-9000656914/