Spieler der Woche: Wer gewinnt nach dem 4. Spieltag?

Natürlich haben sich auch am vierten Spieltag der Amateurfußballer wieder viele Spieler für unsere Auswahl angeboten. Elf haben es ins Team des Tages geschafft, aus denen Sie ab sofort Ihren Favoriten auswählen können.

In der vergangenen Woche ging der Titel „Amateurfußballer der Woche“ zur SpVgg Vreden II, für die sich Cem Artas durchsetzte. In dieser Woche stehen elf neue Kandidaten in der Abstimmung von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten zur Auswahl.Aus den Kandidaten der regionalen Mannschaften von Oberliga bis Kreisliga A können Sie ab sofort und noch bis Mittwoch (7. September) um kurz vor Mitternacht Ihren Favoriten anklicken:

