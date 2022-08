Spielfeld gesperrt: Große Löcher auf dem Kunstrasenplatz

Der Saisonstart steht für die rund 30 Mannschaften des SuS Stadtlohn vor der Tür. Nun hat aber der Fußballkreis das Hauptspielfeld der meisten Teams gesperrt. Eine Reparatur ist aktuell nicht in Sicht.

Beinahe acht Jahre ist es her, dass der SuS Stadtlohn den ersehnten Kunstrasenplatz am Losberg erhalten hat. Die Trainingsmöglichkeiten der vielen Fußballer von Minikicker bis Alte Herren verbesserten sich schlagartig. Doch aktuell ist der Platz in einem derart ramponierten Zustand, dass der Fußballkreis Ahaus/Coesfeld ihn bis auf Weiteres für den Spielbetrieb gesperrt hat.