Spielpläne der Kreisligen liegen vor

Wie in den überkreislichen Ligen starten auch die Kreisligen Ahaus/Coesfeld am 14. August in die Saison 22/23. Bis zum 11. Dezember wird nahezu durchgespielt, nur an Totensonntag (20. November) ist spielfrei.

Abgeschlossen wird die Hinserie schon am 27. November, dann folgen im Dezember bereits zwei Rückrundenspieltage. Dafür gibt es dann eine längere Pause über Karneval hinweg bis zum 26. Februar.

​Aufsteiger SF Graes freut sich, mit einem Heimspiel in die Saison in der A-Liga starten zu dürfen. Staffelwechsler SuS Legden muss zum Auftakt bei Bezirksliga-Absteiger ASV Ellewick Farbe bekennen.

​Wie mit den Vereinen während einer Arbeitstagung vereinbart, wird in den Kreisligen auch an Ostern nicht gespielt. Letzter Spieltag ist Pfingstmontag (29. Mai).

Der 1. Spieltag der A-Liga:

E. Ahaus II - FC Vreden

FC Epe II - FC Oeding

ASV Ellewick - SuS Legden

Ammeloe - SuS Stadtl.II

SC Südlohn - Wessum

SF Graes - Vorwärts Epe II

GW Lünten - TuS Wüllen

E. Stadtlohn - Fort. Gronau

2. Spieltag Kreisliga A:

Vorwärts Epe II - Südlohn

FC Vreden - GW Lünten

TuS Wüllen - FC Epe II

FC Oeding - SF Graes

Wessum - SF Ammeloe

Stadtlohn II - E. Stadtlohn

Fortuna Gronau - Ellewick

Legden - Eintracht Ahaus II

Der 1. Spieltag der Kreisliga B:

SC Südlohn II - TG Almsick

Alstätte II - Fort. Gronau II

ASC Schöppingen II - Ahle

ASV Ellewick II - Heek II

Vreden III - FC Vreden II

Ottenstein - Stadtlohn III

Oldenburg - TuS Wüllen II

SV Gescher IV - Nienborg

2. Spieltag Kreisliga B:

Wüllen II - SV Gescher IV

FC Vreden II - Oldenburg

SC Ahle - SC Südlohn II

Stadtlohn III - Alstätte II

Fort. Gronau II - Ellewick II

SV Heek II - SV Vreden III

Nienborg - Schöppingen II

TG Almsick - FC Ottenstein

Alle Spielpläne der Kreisligen A bis D sind wie gewohnt im Internetportal fussball.de zu finden.