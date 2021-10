SuS Stadtlohn unterliegt Nottuln

Darup - Legden 1:2

Strömender Regen, ein matschiger Ascheplatz mit Pfützen gespickt – Bedingungen wie gemacht für einen Pokalfight zwischen zwei Ligakonkurrenten. „Wir wussten vorher, was uns erwartet. Und hinterher konnte ich meiner Mannschaft ein Riesen-Kompliment machen, dass sie die Bedingungen so gut angenommen hat“, sagte Mike Börsting, Spielertrainer der Legdener.

Die hatten von Beginn an mehr vom Spiel, sahen sich nach einem der ersten Daruper Gegenangriffe aber plötzlich mit einem Rückstand konfrontiert (26.). Doch die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und gaben nur sieben Minuten später die Antwort in Form des 1:1. Frank Rose nahm den Ball am Strafraum an und legte quer zum besser postierten Rene Grasedieck. In Durchgang zwei wurde die Partie mehr und mehr zum Kampfspiel mit etlichen Unterbrechungen. Nachdem bereits Julius Effkemann mit einem Pfostenschuss und Frank Rose mit einer Chance das 1:2 verpasst hatten, gelang der Siegtreffer in der 74. Minute Simon Schmeddes. Im Viertelfinale geht es Ende November gegen den Sieger der Partie SG Rödder gegen Fortuna Gronau.

Stadtlohn - Nottuln 0:3

Die Nottulner, bei denen überraschend am Vorabend das Trainerteam um Chefcoach Yannick Gieseler entlassen worden war, gingen die Partie hochmotiviert und temporeich an. Im Gegenzug der Möglichkeit von Kevin Meise fiel das erste Gästetor durch Semih Daglar (22.). In der Schlussphase der ersten Hälfte legten die Gäste noch zweimal nach. Nach Stadtlohner Ballverlust war Christian Messing zum 0:2 erfolgreich. Nach einem zunächst abgewehrten Freistoß flog der Ball in der Nachspielzeit erneut in den SuS-Strafraum und Andre Kreuz markierte das 0:3. Dabei blieb es bis zum Schluss, wobei beide Mannschaften im zweiten Durchgang noch Chancen herausspielten. „Da war es ein Duell auf Augenhöhe“, so Stefan Rahsing. „Letztlich hat die erste Hälfte den Unterschied gemacht.“