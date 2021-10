Tenhagen zieht Borgert den Zahn

Na also, es geht doch! Bei der Rückkehr der Langzeitverletzten Niklas Hilgemann und Stef Aagten feierten beide Punktspieldebütanten nicht nur einen Torerfolg, sondern der VfB Alstätte den ersten Sieg. Der fiel dann auch noch deutlich und zu null aus.

Oliver Tenhagen spielte in ungewohnter Rolle.

Manchmal braucht es für die besonderen Situationen auch spezielle Lösungen. Davon konnten sich die VfB-Fans im Stadion am Bahnhof selbst überzeugen, wo Alstätte am sechsten Spieltag in der Bezirksliga 11 endlich den ersten Dreier eingefahren hat. Derweil kommt der FC Epe immer mehr ins Rollen…