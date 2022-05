Terhaars ganz besonderer Treffer

Manchmal schreibt der Fußball eben besondere Geschichten. Und eine solche hatte er am Sonntag im Stadion am Bahnhof zu erzählen. Um den Klassenerhalt des VfB Alstätte ging es dabei nur am Rande.

Es hätte vielleicht noch einmal brenzlig werden können. Nämlich genau dann, wenn der VfB Alstätte am 29. Spieltag nicht geliefert, sondern das letzte Heimspiel der Saison 21/22 im Stadion am Bahnhof verloren hätte. Haben die Rot-Weißen allerdings nicht. Also durften sie nach dem Schlusspfiff und einem letztendlich verdienten 3:1 (2:1) gegen den SV Gescher den Klassenerhalt in der Bezirksliga 11 bejubeln.