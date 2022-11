Timo Scherping bleibt und bekommt neuen Co-Trainer

An der Seitenlinie tut sich etwas bei Vorwärts Epe. Spielertrainer Timo Scherping muss auf Sebastian Terdenge verzichten, bekommt dafür aber einen neuen Co-Trainer.

Timo Scherping bleibt Chefcoach bei Vorwärts Epe, an der Seitenlinie bekommt er neue Unterstützung.

Dass Timo Scherping im kommenden Sommer in seine zweite Saison am Wolbertshof gehen wird, stand im Grunde gar nicht zur Debatte. „Das war eigentlich allen Beteiligten klar und musste nicht lange besprochen werden“, sagt der Spielertrainer. Offiziell hat es der Verein nun am Samstag gemacht, und zudem Veränderungen auf dem Posten des Co-Trainers verkündet.