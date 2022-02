Tore und Punkte statt Kamelle und Konfetti

In den Fußballspielplänen ist eigentlich eine Unterbrechung des Punktspielbetriebs in der närrischen Zeit vorgesehen. Diese Pause wollen die Staffelleiter nutzen, um weitere Nachholspiele über den Rasen zu bringen. Heißt: Statt um Kamelle und Konfetti bei den Faschingsumzügen geht es für die Fußballer um Tore und Punkte.

So wurde für den 26. Februar (Sa.) die Partie des TuS Wüllen gegen den SuS Stadtlohn angesetzt. Am vergangenen Wochenende war diese Begegnung wegen der Sperrung der Rasenplätze in Ahaus abermals abgesagt worden. In der Bezirksliga 11 ist dies die einzige Partie, die noch aus der Hinrunde nachzuholen ist.

In der Kreisliga A1 stehen noch vier Spiele aus 2021 aus. Zwei davon sollen am 26. Februar zur Austragung kommen, beide waren ebenfalls am letzten Wochenende schon vorgesehen und mussten wieder abgesagt werden: GW Lünten - SC Südlohn und SF Ammeloe - FC Epe II. Wenige Tage später soll die Tabelle wieder bis auf eine Partie begradigt sein. Für den 3. März sind die Paarungen FC Ottenstein - SF Ammeloe und Union Wessum - Eintracht Stadtlohn vorgesehen.

Dann muss noch ein Termin für das Spiel Eintracht Stadtlohn - FC Vreden gefunden werden, das nicht wie geplant am kommenden Sonntag ausgetragen werden kann.

Und auch in der Kreisliga B, wo noch neun Partien nachzuholen sind, wird über Karneval und an den Tagen danach gespielt. Zwei Partien für den 26. Februar (Sa.) und drei für den Tag darauf hat Staffelleiter Manfred Nieland angesetzt. Drei weitere Begegnungen folgen am 3. März und das letzte Nachholspiel am 14. April.

Auf einen Blick

Bezirksliga 11

26. Februar

TuS Wüllen - SuS Stadtlohn

Kreisliga A

26. Februar

GW Lünten - SC Südlohn

SF Ammeloe - FC Epe II

3. März

FC Ottenstein - SF Ammeloe

Union Wessum - Eintracht Stadtlohn

Kreisliga B

26. Februar

SC Ahle - TuS Wüllen II

SF Graes - SV Eggerode

27.Februar

VfB Alstätte II - ASC Schöppingen II

1. FC Oldenburg-Ahaus - SpVgg Vreden III

SG Gronau - SuS Stadtlohn III

3. März

TuS Wüllen II - SG Gronau

1. FC Oldenburg-Ahaus - ASV Ellewick II

SV Eggerode - TG Almsick

14. April

SC Ahle - SF Graes