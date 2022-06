Trotz Corona ohne Druck ins Olympiastadion

Leichtathletik: Fabiane Meyer bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin

Epe

Zum dritten Mal ist Fabiane Meyer am Wochenende bereits bei den Deutschen Freiluft-Leichtathletikmeisterschaften der Frauen am Start. Und doch ist für die Läuferin des TV Westfalia Epe diesmal manches anders als in den Vorjahren.

Von Günter Poggemann