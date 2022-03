TTC Alstätte gewinnt Pokalendrunde

Nach dem coronabedingten Abbruch der regulären Spielsaison beteiligte sich der TTC Alstätte mit vier Teams an der Pokalrunde.

In der Gruppe bis zur 2. Kreisklasse nahmen zwei 3er-Mannschaften teil. Hier qualifizierten sich Hilbring, Terhaar und Weitkamp nach einem 4:0 gegen Westfalia Epe 2 für die Endrunde. Gegen SuS Stadtlohn 2 gab es eine 0:4-Niederlage, aber gegen Westfalia Epe 1 sah es bis zum zwischenzeitlichen 2:2 recht gut aus für den TTC. Im vorentscheidenden Einzel unterlag Christian Hilbring mit 2:3 Sätzen, Epe siegte mit 4:2. Die Punkte für Alstätte erzielten Michael Weitkamp und Hilbring/Terhaar im Doppel.

Ebenfalls mit zwei Teams starteten die Alstätter in der Gruppe bis zur Kreisliga, jedoch nahmen nur drei Teams an der Endrunde teil – außer den beiden Alstätter Mannschaften noch der SuS Stadtlohn. Das zweite TTC-Team in der Besetzung Söbbe, Hoegen, Terstriep unterlag im Auftaktspiel mit 1:4 gegen Stadtlohn. Ludger Terstriep holte im Einzel den Ehrenpunkt. Im vereinseigenen Duell setzte sich die erste Mannschaft des TTC mit 4:0 gegen die Zweitbesetzung durch.

Der Sieger des Final-Four wurde zwischen TTC Alstätte 1 und SuS Stadtlohn ermittelt. In einer spannenden Partie ging der TTC in der ersten Einzelrunde mit 2:1 in Führung. Dennis Hackfort und Markus Olbring gewannen jeweils ein Einzel. Die Vorentscheidung fiel im Doppel: ein klarer Drei-Satz-Sieg durch Urmetzer/Hackfort brachte Alstätte mit 3:1 in Führung. Nach einem weiteren Punkt für Stadtlohn setzte sich Markus Olbring im entscheidenden Einzel mit 3:1 durch. Damit stand der TTC Alstätte als Sieger der Pokalrunde fest. So gab es nach einer erneut abgebrochenen Saison noch einen erfolgreichen Saisonabschluss.