Turnier muss in die Halle der Realschule ausweichen

So jubelte Titelverteidiger TuS Wüllen Ende Dezember 2019.

Landesligist Eintracht Ahaus hatte in beiden Endspielen gegen den TuS das Nachsehen. Danach stoppte die Pandemie die Ausspielung dieses Wettbewerbs. So wird erst am Freitagabend der Nachfolger des Siegers von 2019 ermittelt.