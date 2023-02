VfB Alstätte erobert die Tabellenspitze

Wer hätte das gedacht? Vor dem Anpfiff des 19. Spieltags am vergangenen Sonntag stand Alstätte noch auf einem Abstiegsplatz. Vier Tage später sind die Rot-Weißen nach ihrem 4:0 in Heek in einem Ranking nun sogar führend.

Der VfB Alstätte grüßt von der Tabellenspitze. Hört sich komisch an, ist aber so. Denn mit sechs Punkten und 7:1 Toren sind die Kicker vom Stadion am Bahnhof perfekt in die Rückrunde der Bezirksliga 11 gestartet und im entsprechenden Ranking sogar Erster vor Vorwärts Epe, das ebenfalls die bisher optimale Punktausbeute von sechs Zählern einfuhr. „Heute sind wir alle einfach nur glücklich, dass es so gut gelaufen ist. Denn bei einem SV Heek, den ich für eine spielstarke Mannschaft halte, musst du erst einmal so deutlich gewinnen“, war auch VfB-Trainer Dirk Haveloh nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg im Dinkelstadion rundum zufrieden.