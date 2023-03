VfB Alstätte fehlt das Momentum – 0:3 in Stadtlohn

Es war wohl die Szene des Spiels, als Tobias Ladermann einen von ihm verursachten Foulelfmeter von Miguel Berthues parierte und auch den Nachschuss von Marius van Weyck noch am Torpfosten vorbei lenkte (55.). Statt des 1:1 führten die Hausherren nach einen an Justus Jägers verursachten und von Maximilian Rhein verwandelten Foulelfmeters (50.) weiter mit 1:0 und Alstätte musste so selbst mehr für das Spiel tun. Das bot der Elf von Hendrik Maduschka mehr Platz in des Gegners Hälfte. Diese Chancen wusste Stadtlohn zu nutzen.

