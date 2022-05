VfB jubelt in Stadtlohn, Vorwärts in Gescher

Bereits zum dritten Mal in Serie hat der SuS Stadtlohn gegen den VfB Alstätte eine Führung nicht ins Ziel gebracht. Erfolgreicher spielten da die Verfolger Vorwärts Epe und DJK Coesfeld.

Milan Tendahl kommt hier zwar gegen VfB-Kapitän Jonas Termathe nicht an den Ball, später erzielte er aber das 1:0 für den SuS Stadtlohn.

Mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Epe geht der SuS Stadtlohn in die letzten fünf Bezirksliga-Spieltage. Die Teams hinter dem Tabellenzweiten aus Stadtlohn erledigten ihre Aufgaben am Dienstagabend in Gescher beziehungsweise gegen den TuS Wüllen besser.