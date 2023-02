VfB punktet dreifach im Kellerduell

Erst waren die drei Punkte gegen das zurückgezogene Haltern II weg. Dann standen die Alstätter wegen eben des daraus resultierenden spielfreien Wochenendes mit einer Partie weniger da. „Und auf einmal auch unter dem Strich“, hatte Dirk Haveloh zusammen mit seinem Trainer-Kollegen Niklas Hilgemann genau das zum Thema der Mannschaftsbesprechung gemacht. „Wir wollten die Abstiegsplätze so schnell wie möglich wieder verlassen. Beim Sieg heute ist dieser Plan auf Anhieb aufgegangen“, war Haveloh entsprechend zufrieden nach dem 3:1 (1:0) gegen den TuS Gahlen.

Der Club vom Bahnhof war im ersten Abschnitt die bessere Mannschaft. Yannick Terhaar besaß in der Anfangsphase zwei erste gute Gelegenheiten, ehe auch Hilgemann im 1:1 gegen Gahlens Keeper David Janshen scheiterte. Also musste ein Standard für die Führung her: Marcel Freckmann zog einen Freistoß genau auf den Kopf von Oliver Tenhagen, der das 1:0 markierte (30.). In der folgenden schwächsten Viertelstunde des VfB kassierte Freckmann Gelb-Rot.

VfB kommt verbessert aus der Kabine

Doch die Alstätter kamen nicht nur dezimiert aus der Kabine, sondern ebenso weitaus besser und gefährlicher. Einen guten Konter verwertete schließlich Spielertrainer Hilgemann zum 2:0 (56.). Nach einem TuS-Foul im eigenen Strafraum kassierte ein Gästeakteur ebenfalls Gelb-Rot. Miguel Berthues verwandelte den Elfer zur 3:0-Vorentscheidung. „In meinen Augen war bereits das 2:0 in Unterzahl die Schlüsselszene, mit der wir Gahlen kalt erwischt haben. Das war heute eine durch die Bank gute Vorstellung, bei der wir vielleicht in der ersten Hälfte schon hätten 2:0 führen können“, zeigte sich Dirk Haveloh zufrieden. Daran konnte auch das Ehrentor des TuS nichts mehr ändern. Denn Alstätte steht wieder auf Rang 13.