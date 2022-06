VfB verpflichtet umworbenen Offensivmann

Über Unterstützung in der Offensive des VfB Alstätte freuen sich die Trainer Niklas Hilgemann (l.) und Dirk Haveloh.

Was Transfers für die neue Spielzeit angeht, war es bislang ruhig um den VfB Alstätte. Mit Johannes Terhaar hatte der Verein bislang lediglich einen Akteur öffentlich verabschiedet, der sich den Alten Herren anschließt. Kurz vor dem offiziellen Beginn der Saison 2022/23 am 1. Juli ist nun aber noch mal ein wenig Bewegung in den VfB-Kader gekommen.