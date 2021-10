VfL Ramsdorf - VfB Alstätte

Alstätte

In der Tabelle der Bezirksliga 11 trennen Vorwärts Epe und den VfB Alstätte Welten. Vor dem siebten Spieltag allerdings setzen sich beide Vereine ein gemeinsames Ziel. Es soll endlich mit dem ersten Sieg in der Fremde klappen. Derweil vertraut der FC Epe auf seine Heimstärke in den Bülten.

Nils Reschke