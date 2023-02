Viele Spielausfälle: auf Naturrasen geht nichts

Fußball auf Rasen wird an diesem Wochenende vielerorts nicht möglich sein. Städte und Gemeinden haben die Rasenplätze gesperrt.

Auf Naturrasen geht nichts. Fußball wird am Wochenende nur auf Kunstrasen gespielt.

Schnee am Freitagmorgen, vorhergesagter Frost in den kommenden Nächten – das sind die klassischen Faktoren für gesperrte Rasenplätze.

Die Gemeinde Legden hatte sich bereits am Mittwoch festgelegt und alle Rasenfelder in ihrem Zuständigkeitsbereich über das anstehende Wochenende gesperrt.

Am Freitag sind nun weitere Städte und Gemeinden nachgezogen. So sperrte die Stadt Ahaus alle ihre Rasenplätze, genauso ist die Stadt Vreden vorgegangen. Auch die Gemeinde Heek hat in Absprache mit SV Heek, SC Ahle und RW Nienborg ebenfalls sämtliche Spielfelder für unbespielbar erklärt.

So werden die geplanten Meisterschaftsspiele in den Amateurligen im Altkreis Ahaus fast ausschließlich auf Kunstrasen stattfinden können.