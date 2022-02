Vorwärts Epe besiegt VfB 3:1

Mit einem 3:1-Sieg über den VfB Alstätte hat sich Vorwärts Epe die ersten Punkte in diesem Jahr gesichert und sich in der Frauenfußball-Kreisliga A bis auf einen Zähler an Spitzenreiter ASC Schöppingen herangeschoben.

Doch zunächst ging in diesem Nachholspiel der Außenseiter durch seine Torjägerin Theresa Große-Schwiep in Führung (17. Min.). Es war ihr neunter Saisontreffer.

Zwanzig Minuten später glich Anna-Maria Leuders aus. Nach einer Stunde traf Leuders erneut. Erst in der Schlussminute besiegelte ein Alstätter Eigentor den Eper 3:1-Heimsieg.

Am kommenden Sonntag steht für Vorwärts Epe das Auswärtsspiel in Coesfeld an, ehe es am 20. Februar zum Gipfeltreffen im Vechtestadion zwischen dem ASC Schöppingen und Vorwärts Epe kommt.