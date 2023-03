Vorwärts Epe erwartet SV Heek – ASC und VfB genießen Heimrecht

In der Bezirksliga 11 ist es spannend an der Tabellenspitze. Klassenprimus SC Reken darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Die Verfolger, unter anderem Vorwärts Epe, sitzen dem Tabellenführer im Nacken. Auf Heimsiege hoffen am 20. Spieltag auch der ASC Schöppingen und VfB Alstätte.

Vorwärts Epe (hier Leon Kernebeck) will seinen guten Lauf auch im Derby gegen Heek fortsetzen.

Vorwärts Epe ist perfekt aus der Winterpause gekommen. Nach drei Siegen in Serie bildet die Mannschaft von Spielertrainer Timo Scherping zusammen mit dem Tabellenzweiten SF Merfeld und dem Vierten SuS Stadtlohn die Verfolgergruppe hinter Spitzenreiter SC Reken.

Jedoch befasst sich Epes Coach nicht mit der Tabellenkonstellation und möglichen Chancen, die sich für den Tabellenzweiten noch ergeben könnten. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, sagt Scherping und freut sich auf das Derby am Sonnntag (15 Uhr) gegen den SV Heek. Nur Mathias Naber ist auf der linken Seite zu ersetzen.

„Wir haben eine Menge Selbstvertrauen getankt und treffen jetzt auf einen Gegner, der schwer einzuschätzen ist. Im Hinspiel hatten wir bei unserem 3:1-Erfolg in einer lange offenen Partie das Spielglück auf unserer Seite.“ Aktuell sei der SV Heek schwer einzuschätzen. Das Heeker 0:4 gegen den VfB Alstätte sein kein Maßstab.

Das denkt auch Rainer Hackenfort, der sich nach einer guten Trainingswoche auf das Derby am Eper Wolbertshof freut. „Wir treffen auf einen starken Gegner, der gut in Form ist und viel Qualität auf den Platz bringt.“ Da trifft es sich gut, dass Heeks Coach personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir werden versuchen, den Gegner zu ärgern. Und ich rechne uns aus, wenigstens einen Punkt mitnehmen zu können“, mangelt es dem SV Heek nicht an Selbstbewusstsein.

Heimspiele für ASC und VfB

In den weiteren Partien rückt nicht nur das Coesfelder Derby in den Blickpunkt. Eine interessante Aufgabe wartet auch auf den ASC Schöppingen, der seine Heimstärke gegen RSV Borken unter Beweis stellen will. Nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen käme ein Heimsieg gegen den Tabellenfünften gerade recht, um den Abstand zu den gefährdeten Teams zu wahren.

Ebenso erhofft sich der VfB Alstätte drei Punkte im eigenen Stadion. Die sind gegen den Tabellenvorletzten SuS Concordia Flaesheim schon fast Pflicht, um auf dem Nichtabstiegsplatz zu bleiben.

Der 20. Spieltag (So., 15 Uhr)

Vorwärts Epe - SV Heek

ASC Schöppingen - RSV Borken

VfL Ramsdorf - SpVgg Vreden II

Eintracht Coesfeld - SG Coesfeld

Westfalia Osterwick - SC Reken

TuS Gahlen - SV Gescher

VfB Alstätte - Concordia Flaesheim

SV Lippramsdorf - SF Merfeld