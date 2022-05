Vorwärts Epe lässt weitere Stammspieler ziehen

Epe

Nachdem bereits seit Längerem klar war, dass Spielertrainer Marco Aydin das Bezirksliga-Team von Vorwärts Epe in Richtung DJK Stadtlohn und Marcel Deelen in Richtung SG Coesfeld verlassen werden, haben die Eperaner bei ihrem letzten Heimspiel am Sonntag zwei weitere Stammspieler verabschiedet, die nach der Sommerpause nicht mehr zur Verfügung stehen.

-sak-