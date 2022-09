Vorwärts Epe sammelt kampflos die nächsten Punkte

Zum Duell des Tabellenführers mit dem Schlusslicht wird es am Sonntag in der Bezirksliga 11 nicht kommen. Somit streicht Vorwärts Epe kampflos den fünften Dreier im fünften Spiel ein.

Nicht im Einsatz sind am Sonntagnachmittag Vorwärts Epe und Spielertrainer Timo Scherping.

Eigentlich hätte der Tabellenletzte vom TuS Haltern II am Sonntag seine Visitenkarte im Stadion am Wolbertshof abgeben sollen. Doch die Gäste teilten am Sonntagvormittag mit, dass die keine Mannschaft zusammenbekommen würden.

„Das ist natürlich schade für die Jungs“, sagt Epes Spielertrainer Timo Scherping. Das bezieht er aber nicht nur auf die Tatsache, dass seine Mannschaft am Sonntag nicht auf dem Rasen darf. „Einige waren gestern auf einer Hochzeit und haben sich extra zurückgehalten...“ Zumindest haben die Vorwärtsler nun den Sonntagnachmittag zur freien Gestaltung.

Am kommenden Sonntag geht es für die Eperaner dann weiter mit dem Spitzenspiel beim SuS Stadtlohn.