Vorwärts Epe und das Torwart-Dilemma

Das war keine gewöhnliche Trainingswoche für das Bezirksligateam von Vorwärts Epe. Unter dem Eindruck der schweren Verletzung von Torwart Dante Warner bereitete sich das Team um Spielertrainer Timo Scherping auf das Duell mit dem ASC Schöppingen vor, der bereits am Samstag ab 15 Uhr am Wolbertshof vorstellig wird.

Dante Warner, der sich am Sonntag beim Spiel in Alstätte einen Schädelbruch und eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat, wird noch eine Weile ausfallen. Am Montag verließ er zwar das Krankenhaus, „aber er braucht jetzt erst mal viel Ruhe. An Sport ist in den kommenden Wochen nicht zu denken. Wer schon mal eine leichte Gehirnerschütterung hatte, kann sich vielleicht vorstellen, was eine schwere bedeutet“, sagt Spielertrainer Scherping.