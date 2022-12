Vorwärts II landet Derbysieg gegen Graes

Wichtige Punkte gegen den Abstieg haben die SF Ammeloe in Stadtlohn gesammelt. Die SF Graes gingen dagegen in Epe leer aus.

V. Epe II - SF Graes 2:0

Durch zwei Weihnachtsgeschenke gewann Vorwärts Epe II das Spiel gegen stark ersatzgeschwächte Graeser mit 2:0 (1:0). Graes musste auf zehn Stammspieler verzichten und Epe nutzte diese Konstellation um einigen jungen Spielern Spielpraxis zu geben. Auch wenn sie sich am Anfang etwas schwertaten, nutzten sie die erste Chance zum 1:0 (5.). Ahmed Hodhod nahm einem Verteidiger den Ball ab und traf frei zur frühen Führung. Auch in der zweiten Hälfte fiel das Tor nach fünf Minuten, nach einem Lattenkracher wollte ein Abwehrspieler den Ball zum Torwart zurückpassen. Hodhod ahnte dies, sprintete dazwischen und traf zum 2:0. „Mit etwas mehr Präzision hätten wir ein bis zwei Tore mehr machen können. Es war ein verdienter Sieg,“ sagte Epes Trainer Stefan Posch. „Solche Fehler tun natürlich weh, aber den Spielern, die heute gespielt haben kann ich keinen Vorwurf machen“, äußerte sich der Graeser Trainer Peter Ruminski.

SuS Stadtlohn II - SF Ammeloe 0:4

Einen Einstand nach Maß feierte das neue SF-Trainerduo Markus Banken und Andre Stroetmann in Stadtlohn beim 0:4 (0:2). „Das Spiel haben wir schon in der Vorbereitung verloren, wir waren gegen den Tabellenletzten einfach zu überheblich“, ärgerte sich Stadtlohns Trainer Dominik Sahlmer über die Niederlage.

Zweimal nahm Ammeloe einen Querpass in der Abwehr der Stadtlohner auf und nutzten die Möglichkeit. Andre Stroetmann traf so zum 1:0 (17.), Marvin Rosing zum 4:0 (75.). Gegenseitig legten sie sich auch die Treffer zwei und drei auf. Stroetmann auf Rosing hieß es beim 2:0 (28.), umgekehrt war es beim dritten Treffer (70.). „Wir hatten eine gute Trainingswoche und die Spieler haben schon sehr vieles davon umgesetzt“, sagte Ammeloes Spielertrainer Andre Stroetmann nach dem Sieg.

SuS Legden - ASV Ellewick 1:0

Durch einen 1:0 (1:0) Sieg im Heimspiel gegen den ASV Ellewick bleibt der SuS Legden an der Tabellenspitze dran. Das Tor des Tages fiel schon in der 14. Spielminute. Julius Effkemann setzte sich auf der rechten Seite durch und passte in die Mitte zu Torjäger Frank Rose, der den Siegtreffer für sein Team erzielte. „Aus meiner Sicht kann man in dem Zweikampf an der Seitenlinie auch auf Foul entscheiden aber der Schiedsrichter hat es anders gesehen“, kommentierte Ellewicks Trainer Thomas Ring die spielentscheidende Szene. „Legden hatte mehr Ballbesitz aber nicht viele gefährliche Chancen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, waren aber im letzten Drittel nicht zwingend genug. Da fehlt uns vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit.“

Zufrieden war Legdens Trainer Mike Börsting. „Es war kein schönes Spiel, aber am Ende sind es drei Punkte für uns. Das war wichtig.“