Vorwärts lässt die Muskeln spielen

Epe

Zum zweiten Spiel auf gegnerischem Kunstrasen gegen eine Spitzenmannschaft musste der ASV Ellewick am Samstag bei Vorwärts Epe antreten. Die Niederlage in Stadtlohn hat dabei keine Spuren hinterlassen, am Ende zeigte Epe aber beim 3:0 (2:0), dass es die spielerisch bessere Mannschaft ist.

Von Raphael Kampshoff