Vorwärts-Reserve weiter unbesiegt

V. Epe II - ASV Ellewick 1:1

Auf heimischem Rasen gaben ungeschlagene Eperaner den Ton an. Beinahe wären die Gastgeber frühzeitig in Führung gegangen. Aleksandar Temelkov war im Zweikampf mit Marius Ebbing zu Boden gegangen. Den folgerichtigen Elfmeter von Temelkov parierte ASV-Keeper Simon Effing allerdings (18.). „Das haben wir nicht gut weggesteckt. Ab da hatten wir Probleme“, analysierte Epes Trainer Patrick Porsch. Für den ASV ergaben sich Chancen, aber Tim Gebing und Jan Hoffmann versagten die Nerven (29./41.). Nach der Pause machte es Hoffmann besser, indem er eine Hereingabe „wunderschön“ per Hacke in die lange Ecke leitete (55.). Die Antwort folgte prompt: Bei einem Eckball stand Vincent Wenker perfekt und schob zum 1:1 ein (60.). Die Eperaner versuchten noch viel, wurden aber letztlich nicht mehr zwingend. „Ich denke, man kann mit dem Remis leben. Wenn wir uns noch cleverer anstellen, wäre sogar mehr drin gewesen“, fand ASV-Trainer Thomas Ring.

TuS Wüllen - SuS II 1:2

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß. Nach schöner Kombination über links flankte Silas Wenning auf Christian Grewe, der zum 1:0 vollendete (27.). Wüllens Luca Böwing glich nach Ecke im Gegenzug aus (33.). In Halbzeit zwei belohnte sich der SuS für die engagierte Leistung noch. In Folge eines Fouls an Grewe markierte Niclas Dormayer per Elfmeter das endgültige 2:1 (70.). Stadtlohns Coach Dominik Sahlmer war zufrieden: „Wir haben mehr fürs Spiel getan und zum richtigen Zeitpunkt Tore geschossen.“ TuS Wüllen gab kein Statement ab.

Ahaus II - SF Ammeloe 2:1

Trotz früher Ahauser Chancen waren es die Ammeloer, die die Führung erzielten. Kilian Ibing schob nach Hereingabe in den Rückraum ein (19.). Der Eintracht gelang durch einen Freistoß von Mark Sander noch vor der Pause der 1:1-Ausgleich (32.). Anschließend erarbeitete sich Ahaus ein Chancenplus. Schließlich schob Justus Schücker den Ball zum entscheidenden 2:1 an Gäste-Keeper Maik Efing vorbei (60.). „Wir haben uns den Dreier erarbeitet, hätten zum Teil aber zielstrebiger sein müssen“, sagte Eintracht-Trainer Julian Boonk. SF-Coach Thomas Pech kommentierte: „Ich habe eine Leistungssteigerung gesehen. Ahaus hatte aber schon leichte Vorteile.“