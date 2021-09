Vorwärts zeigt deutliche Reaktion

Epe

Sein erstes Heimspiel in der diesjährigen Bezirksligasaison konnte Vorwärts Epe gegen den SV Heek mit 3:0 (2:0) gewinnen. Mit einer anderen Einstellung gegenüber der Niederlage in der Vorwoche zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Marco Aydin direkt von Beginn an, dass sie dieses Spiel gewinnen wollte.

Von Raphael Kampshoff