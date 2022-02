Weitere Spielausfälle im Kreisgebiet

Schon am Dienstag hat sich die Gemeinde Legden festgelegt: Die Rasenplätze in Legden bleiben bis einschließlich Sonntag, 20. Februar, für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt.

Damit steht auch fest, dass die erste Mannschaft des SuS Legden in der Kreisliga A2 weiter auf ihr erstes Ligaspiel im neuen Jahr warten muss. Zuletzt konnte das Team bereits wegen einiger Coronafälle in den eigenen Reihen nicht bei der TSG Dülmen II antreten. Gegner am kommenden Sonntag wäre Adler Buldern gewesen. Auch die Partien der zweiten gegen die DJK Stadtlohn II (Kreisliga C1) sowie der dritten Mannschaft gegen die SG Gronau II (Kreisliga D2) müssen verlegt werden.

Aktuell sind auch alle Rasenplätze in Ahaus, Heek und Vreden weiterhin gesperrt. Für die Plätze bei RW Nienborg bleibt das auch übers Wochenende so. In Vreden will die Stadt voraussichtlich am Freitag entscheiden, ob die Sperre auch bis zum Montag Bestand hat. Gleiches gilt für die Plätze beim SV Heek.