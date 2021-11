Wer wird der Spieler des 10. Spieltags?

Auch rund um das Halloween-Wochenende haben sich viele Kicker für das Team der Woche empfohlen. Elf haben es in die Auswahl geschafft. Nur keiner kann den Titel „Amateurfußballer der Woche“ gewinnen.

Auch Vorwärts Epe ist in dieser Woche bei der Wahl vertreten.

Nachdem sich in der vergangenen Woche Felix Wobbe vom FC Epe in einem engen Rennen durchgesetzt hat, geht die Wahl von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten in die nächste Runde. Bis Mittwoch, 23.59 Uhr, können Sie Ihren Favoriten wählen.

Unter diesem Link kommen Sie zur Abstimmung:

https://www.muensterlandzeitung.de/sport-ahaus/waehlen-sie-jetzt-den-amateurfussballer-des-10-spieltags-w1689970-9000360444/