Westfalenligaspiel mit Ahauser Schiedsrichtern eskaliert

Drei Schiedsrichter aus dem Fußballkreis Ahaus/Coesfeld hatten es in Hagen mit Ausschreitungen zu tun (Symbolfoto).

Dass es im Derby zwischen SV Hohenlimburg und SpVg Hagen 11 am Sonntag in der Westfalenliga 2 etwas hitziger zugehen könnte, war im Vorfeld zu erwarten. Doch in der Schlussphase der Partie eskalierte die Situation und das Schiedsrichtergespann aus dem Fußballkreis Ahaus/Coesfeld hatte alle Hände voll zu tun.