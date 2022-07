Westfalenligist SV Mesum gewinnt Trophäe

Fußball: Finaltag beim Eintracht-Pokal in Ahaus

Ahaus

In Ahaus reicht am Finaltag zweimal die reguläre Spielzeit nicht, um einen Sieger zu ermitteln. Deshalb fällt die Entscheidung in der Augenklinik Ahaus Arena jeweils erst im Elfmeterschießen.

Von Angelika und Stefan Hoof