Westphals letzte „Spielzeit“ ist angebrochen

Gronau/Legden

Die Entscheidung fiel erwartungsgemäß einstimmig aus: Willy Westphal wird auch in den nächsten drei Jahren dem Fußball- und Leichtathletikkreis Ahaus/Coesfeld vorstehen. Darauf verständigten sich die Delegierten der Klubs im Rahmen des ordentlichen Kreistages, der am Montagabend im Hotel „Hermanns Höhe“ in Legden stattfand.

Von Marco Steinbrenner